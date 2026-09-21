«Это настоящий кайф!» Певица Ирина Олифер похудела на 36 кг и стала строже к себе

Певица и эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!» Ирина Олифер рассказала, что похудела на 36 килограммов. В интервью Леди Mail артистка призналась, что после преображения стала предъявлять к своей внешности ещё больше требований.

«Сейчас я похудела на 36 кг, и это потрясающе, это настоящий кайф!» — поделилась певица.

По её словам, перемены особенно заметны при выборе одежды: теперь она может примерять вещи, которые раньше казались недоступными, а вариантов нарядов стало в десятки раз больше.

Артистка подчеркнула, что с возрастом начала уделять больше внимания ежедневному уходу за собой. Она любит превращать его в небольшие ритуалы, во время которых можно расслабиться и посвятить время себе.

Олифер рассказала, что пользуется косметическими средствами и бьюти-гаджетами, включая LED-маски и устройства для микротоков. По её мнению, забота о себе должна приносить удовольствие, а не превращаться в погоню за идеальной внешностью. Восстанавливаться после концертов и съёмок ей помогают бассейн, баня, массаж и встречи с друзьями.

Ранее телеведущая Опра Уинфри снизила вес до 70 килограммов — на 37 меньше прежнего максимума, она появилась на кинофестивале в Теллурайде. Уинфри открыто говорит, что аппетит ей помогают контролировать назначенные врачами препараты, при этом она регулярно тренируется. После отказа от инъекций за год вернулись около девяти килограммов, поэтому она возобновила терапию и считает, что лечение будет длительным.