Поразила результатом: 72-летняя Опра Уинфри похудела на 37 кг

Американская телеведущая Опра Уинфри снизила вес до 70 килограммов — на 37 меньше своего прежнего максимума. Об этих результатах актриса рассказывала ещё в январе, а теперь появилась на кинофестивале в Теллурайде, штат Колорадо. На перемены в её фигуре обратили внимание и в Daily Mail.

Знаменитость открыто говорит, что контролировать аппетит ей помогают назначенные врачами препараты. При этом в её расписании остаются ежедневные тренировки, занятия на беговой дорожке и силовые упражнения.

Попытку удержать результат без лекарств Уинфри уже предпринимала. Как она рассказывала People, после отказа от инъекций за год вернулись около девяти килограммов, хотя питание и физическая активность оставались под контролем. После этого Опра возобновила терапию и пришла к выводу, что ей понадобится длительное лечение. По её словам, рассчитывать только на собственные усилия оказалось недостаточно.

Одним из главных изменений ведущая называет уменьшение «пищевого шума» — навязчивых мыслей о еде и калориях. Раньше она объясняла эту постоянную внутреннюю борьбу нехваткой силы воли и винила себя.

Ранее Life.ru рассказывал, что похудевшая на 22 килограмма Мария Аронова пожаловалась на использование своего имени для рекламы диет. По словам актрисы, посторонние создают страницы, выдают их за её аккаунты и зарабатывают на советах о питании. Семья уже обращалась в прокуратуру, однако поддельный профиль появился снова. Сама знаменитость соцсети не ведёт и узнаёт о таких публикациях от знакомых.