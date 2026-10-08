«Это называется нежеланием»: Зеленский вышел из себя и обрушился с критикой на США

Владимир Зеленский выступил с критикой США после заявления госсекретаря Марко Рубио о «дипломатическом тупике» в переговорах по Украине. По словам главы киевского режима, проблема заключается не в отсутствии возможностей для урегулирования, а в нежелании Вашингтона сильнее давить на Россию.

«Нельзя договариваться с русскими об экономических проектах, а с другой стороны говорить, что мы в тупике. Мы не в дипломатическом тупике», — заявил Зеленский.

По его мнению, США могли бы ужесточить санкции, усилить давление на российскую экономику и предоставить Украине дополнительные возможности Starlink.

«Закройте им всю экономику. Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто наложите санкции на их оружие. Откройте Starlink Украине», — сказал он.

Зеленский также сослался на действия США и Израиля во время конфликта с Ираном и призвал Вашингтон помочь Киеву добиться преимущества в воздухе. По его мнению, это могло бы заставить Москву вернуться к переговорам.