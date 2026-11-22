Будущий генеральный инспектор Бундесвера Кристиан Фройдинг пообещал беспощадно бороться с сексуальными домогательствами в немецкой армии после публикации результатов исследования, согласно которому с подобными нарушениями сталкивались более 60% опрошенных военнослужащих женщин. Об этом генерал-лейтенант заявил в интервью Bild am Sonntag.

«Эти цифры для меня невыносимы. Это не мой Бундесвер. Недопустимо, что из-за проступков немногих вооружённые силы предстают в дурном свете. Мы не можем просто закрыть на это глаза», — подчеркнул Фройдинг.

Военачальник, который сейчас возглавляет сухопутные войска Германии, потребовал максимально жёсткой реакции на каждый выявленный случай неподобающего поведения. По его словам, виновные должны нести ответственность как по армейским дисциплинарным правилам, так и в соответствии с уголовным законодательством.

Фройдинг также призвал ускорить рассмотрение подобных дел. Он признал, что пострадавшим и другим участникам разбирательств порой приходится слишком долго ждать окончательного решения. Генерал считает, что командование обязано открыто говорить о проблеме и формировать в войсках атмосферу взаимного уважения.