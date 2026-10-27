«Это не шутки»: В Госдуме предупредили Европу о последствиях ядерного удара по России

Европейские страны рискуют столкнуться с катастрофическими последствиями, если решатся на ядерное нападение на Россию. Планы Франции по расширению присутствия своей стратегической авиации депутат Госдумы Алексей Журавлёв расценил как подготовку к возможной агрессии. Своей оценкой парламентарий поделился с «Лентой.ру».

Поводом для заявления стала инициатива Парижа под названием «передовое сдерживание». Она предполагает возможность размещения французских истребителей Rafale, способных нести ядерное вооружение, на территории европейских союзников.

Журавлёв убеждён, что приближение таких самолётов к российским границам нельзя считать исключительно оборонительной мерой. По его мнению, европейские государства стремятся расширить возможности для потенциального удара по РФ.

Парламентарий также обратил внимание на перспективы увеличения французского ядерного арсенала. Он предположил, что в течение ближайших пяти-десяти лет Париж сможет нарастить производственные мощности до уровня, который позволит причинить России значительный ущерб.

«Это не шутки, дело весьма серьёзное, и через пять-десять лет та же Франция может достичь нужной планки. Будет способна нанести непоправимый ущерб Российской Федерации», — сказал Журавлёв.

При этом он предупредил, что попытка ядерной атаки неизбежно повлечёт российский ответ. По его словам, высокая плотность населения и застройки сделает последствия ударов особенно разрушительными для европейских государств.

Депутат считает, что Вашингтон находится значительно дальше от возможного театра боевых действий, тогда как европейцам придётся столкнуться с непосредственными последствиями конфликта.