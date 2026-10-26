Politico назвала Францию новым «больным человеком Европы»

Франция оказалась в сложном экономическом положении из-за одновременного обострения бюджетного и социального кризисов. Американское политическое издание Politico назвало республику новым «больным человеком Европы», предупредив о рисках для второй по величине экономики Евросоюза накануне президентских выборов.

По оценке журналистов, финансовые трудности и общественная напряжённость усиливают друг друга. Бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье также выразил опасения по поводу состояния экономики страны. Он считает, что республика находится на грани финансового кризиса.

Собеседники Politico из числа чиновников и дипломатов допускают развитие событий по примеру Италии в 2011 году. Тогда на фоне финансового кризиса Сильвио Берлускони покинул пост премьер-министра, а правительство возглавил Марио Монти.

Выражение «больной человек Европы» имеет историческое происхождение. В начале XX века пресса использовала его в отношении переживавшей упадок Османской империи, которая впоследствии прекратила существование. Теперь аналогичное определение издание применило к современной Франции.