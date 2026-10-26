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Регион
Опубликовано 26 октября, 11:29

Politico назвала Францию новым «больным человеком Европы»

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Франция оказалась в сложном экономическом положении из-за одновременного обострения бюджетного и социального кризисов. Американское политическое издание Politico назвало республику новым «больным человеком Европы», предупредив о рисках для второй по величине экономики Евросоюза накануне президентских выборов.

По оценке журналистов, финансовые трудности и общественная напряжённость усиливают друг друга. Бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье также выразил опасения по поводу состояния экономики страны. Он считает, что республика находится на грани финансового кризиса.

Собеседники Politico из числа чиновников и дипломатов допускают развитие событий по примеру Италии в 2011 году. Тогда на фоне финансового кризиса Сильвио Берлускони покинул пост премьер-министра, а правительство возглавил Марио Монти.

Выражение «больной человек Европы» имеет историческое происхождение. В начале XX века пресса использовала его в отношении переживавшей упадок Османской империи, которая впоследствии прекратила существование. Теперь аналогичное определение издание применило к современной Франции.

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Ранее Life.ru сообщал об оценке французского кризиса британской газетой The Telegraph. Обозреватель Генри Сэмюэл связал политическую нестабильность с бюджетными трудностями и массовыми протестами. По его мнению, необходимость ограничивать государственные расходы мешает властям удовлетворять социальные требования, тогда как общественное недовольство продолжает расти.

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Вероника Бакумченко
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