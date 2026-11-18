В Европе, похоже, всё чаще рассматривают военные сценарии развития противостояния с Россией. Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. при Санкт-Петербургском государственном университете Карин Кнайсль заявила, что в немецких военных академиях уже прорабатывают варианты действий на случай массового пленения российских военнослужащих. По её словам, речь идёт даже о гипотетическом содержании и управлении миллионом пленных.

Своим мнением Кнайсль поделилась в беседе с RT на полях Международного форума омбудсменов. Она считает, что европейские политические элиты всё сильнее увлекаются идеей военного решения противостояния с Москвой и практически не оставляют пространства для альтернативных подходов.

«Европейцы одержимы идеей, что Россию необходимо уничтожить военным путём», — заявила бывший глава австрийского внешнеполитического ведомства.

Особое внимание собеседница RT обратила на подготовку немецких военных учебных заведений. По её утверждению, там рассматривают сценарии, предполагающие захват большого количества российских военнослужащих. Кнайсль подчеркнула, что речь идёт не просто об абстрактных рассуждениях.

«В Германии в военных академиях разрабатывают сценарии того, как управлять миллионом российских военнопленных, которые, условно говоря, скоро будут взяты в плен. Это же не выдумки, а реальность», — поделилась она.

Кроме того, экс-глава МИД Австрии раскритиковала нынешний подход европейских государств к международным отношениям. По её мнению, многие политики воспринимают происходящее исключительно в чёрно-белых категориях, не допуская существования иных точек зрения и вариантов дипломатического взаимодействия.

Ранее Life.ru рассказывал, что Карин Кнайсль сравнила военные настроения в современной Европе с атмосферой накануне Первой мировой войны. По мнению бывшего австрийского министра, европейские государства всё активнее наращивают военные расходы и делают ставку на силовое противостояние. Она предупредила, что подобная политика может привести к крайне опасным последствиям.