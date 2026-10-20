«Это неправда»: Рубио после разговора с Зеленским опроверг слухи о разведданных

Вашингтон не прекращал передачу разведывательной информации Киеву и не менял порядок военного сотрудничества с Украиной. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, который продолжался 45 минут. По словам главы американской дипломатии, президент Дональд Трамп не отдавал распоряжений об ограничении такого взаимодействия.

Рубио рассказал журналистам о беседе с Зеленским во время визита в Индию. Госсекретарь подчеркнул, что публикации о якобы изменившейся политике Вашингтона в отношении Киева не соответствуют действительности.

«Я говорил с ним сегодня, у нас был 45-минутный разговор. Я вижу много вещей в СМИ, которые не точны», — заявил Рубио журналистам.

По словам дипломата, американское военное ведомство продолжает работать с Украиной в прежнем режиме. То же касается передачи разведывательных данных. Рубио особо отметил, что Трамп не давал указаний приостанавливать такое сотрудничество.

«Я вижу сообщения [в СМИ] о противоположном. Это неверно, это неправда», — подчеркнул госсекретарь.

Заявление прозвучало на фоне разногласий между Вашингтоном и Киевом относительно американской помощи. Ранее Зеленский утверждал, что обмен разведданными на некоторое время прерывался, а украинская сторона не получила своевременного предупреждения об одном из ракетных ударов. Рубио ещё 19 октября отверг эти утверждения, настаивая, что никаких перерывов не было.