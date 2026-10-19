Трамп заявил, что США не получают ничего взамен на разведданные для Украины
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведывательную информацию, но ничего не получает взамен. Об этом американский лидер рассказал журналистам в Белом доме, комментируя сотрудничество двух стран.
«Да, мы делимся разведданными... Мы много дали Украине, они нам — ничего», — сказал глава Белого дома.
Трамп подтвердил, что американская сторона продолжает передавать украинским властям сведения разведки. При этом президент США выразил недовольство отсутствием встречной помощи со стороны Киева.
Ранее Владимир Зеленский объявил о возобновлении обмена разведданными между США и Украиной. Он утверждал, что Вашингтон на некоторое время приостановил передачу разведывательной информации Киеву. По словам экс-комика, впоследствии американская сторона восстановила сотрудничество в прежнем формате. При этом политик не уточнил, когда именно возникли ограничения и что послужило причиной их отмены. Он также выразил надежду на проведение новых переговоров с представителями США в ближайшее время. В свою очередь госсекретарь Марко Рубио позднее опроверг сведения о приостановке обмена разведданными и заявил, что Вашингтон не прекращал их передачу.
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