Трамп заявил, что США не получают ничего взамен на разведданные для Украины

Ранее Владимир Зеленский объявил о возобновлении обмена разведданными между США и Украиной. Он утверждал, что Вашингтон на некоторое время приостановил передачу разведывательной информации Киеву. По словам экс-комика, впоследствии американская сторона восстановила сотрудничество в прежнем формате. При этом политик не уточнил, когда именно возникли ограничения и что послужило причиной их отмены. Он также выразил надежду на проведение новых переговоров с представителями США в ближайшее время. В свою очередь госсекретарь Марко Рубио позднее опроверг сведения о приостановке обмена разведданными и заявил, что Вашингтон не прекращал их передачу.