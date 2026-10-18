Зеленский заявил о возобновлении обмена разведданными между США и Украиной

Соединённые Штаты возобновили передачу разведывательной информации Украине после временной блокировки. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

По утверждению Зеленского, обмен данными был прерван на некоторое время, однако теперь снова работает. Когда именно американская сторона ввела ограничения и при каких обстоятельствах их сняла, не уточняется. Политик также выразил надежду, что переговоры с США могут состояться на этой неделе.