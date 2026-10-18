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Опубликовано 18 октября, 15:07

Зеленский заявил о возобновлении обмена разведданными между США и Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Соединённые Штаты возобновили передачу разведывательной информации Украине после временной блокировки. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

По утверждению Зеленского, обмен данными был прерван на некоторое время, однако теперь снова работает. Когда именно американская сторона ввела ограничения и при каких обстоятельствах их сняла, не уточняется. Политик также выразил надежду, что переговоры с США могут состояться на этой неделе.

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Ранее Life.ru писал, что Трамп публично опроверг сообщения о прекращении передачи разведданных Украине. Американский лидер 13 октября подчеркнул, что Вашингтон продолжает помогать Киеву и предоставлять необходимую информацию. Он также отвергал свою причастность к ограничениям работы Starshield для украинских военных.

Главные новости о ситуации на Украине, международных переговорах и военной помощи Киеву — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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