Зеленский заявил о возобновлении обмена разведданными между США и Украиной
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Соединённые Штаты возобновили передачу разведывательной информации Украине после временной блокировки. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью программе «Встреча с прессой» на канале NBC.
По утверждению Зеленского, обмен данными был прерван на некоторое время, однако теперь снова работает. Когда именно американская сторона ввела ограничения и при каких обстоятельствах их сняла, не уточняется. Политик также выразил надежду, что переговоры с США могут состояться на этой неделе.
Ранее Life.ru писал, что Трамп публично опроверг сообщения о прекращении передачи разведданных Украине. Американский лидер 13 октября подчеркнул, что Вашингтон продолжает помогать Киеву и предоставлять необходимую информацию. Он также отвергал свою причастность к ограничениям работы Starshield для украинских военных.
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