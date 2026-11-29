Владимир Зеленский отверг предложенную президентом США Дональдом Трампом сделку по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, которому кривоорожский политик дал интервью.

Зеленский раскритиковал подход американского лидера к завершению боевых действий, заявив, что Украина не должна расплачиваться за прекращение конфликта.

«Я надеюсь, что он продолжит искать способ закончить эту войну, но не так, чтобы за неё пришлось расплачиваться Киеву, потому что это неправильно», — заявил Зеленский.

Сам телеканал охарактеризовал заявление Зеленского как отказ от предложенной Трампом сделки, которая, по мнению украинской стороны, заставляет Киев платить за войну.