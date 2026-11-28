Президент США Дональд Трамп до сих пор не сделал Киеву конкретного предложения о вступлении Украины в НАТО. Более того, сейчас вопрос членства страны в Североатлантическом альянсе не стоит на повестке переговоров, заявил Владимир Зеленский в интервью BBC.

По словам Зеленского, американская администрация осторожно подходит к вопросу расширения альянса. Сам он по-прежнему считает вступление Украины в НАТО надёжной гарантией безопасности и важным сигналом для потенциальных инвесторов. Членство в военно-политическом блоке, по его мнению, также способствовало бы восстановлению страны.

Пока же Киев обсуждает с западными партнёрами альтернативные механизмы обеспечения безопасности. Зеленский настаивает на конкретизации обязательств союзников, включая состав и численность сил, которые будут задействованы для защиты Украины. Кроме того, он хочет получить ответ на вопрос о количестве иностранных военнослужащих, которых разместят на территории страны в рамках мирного урегулирования.