Главарь киевского руководства Владимир Зеленский должен выстраивать уважительный и доброжелательный диалог с американским лидером Дональдом Трампом, если рассчитывает на получение гарантий безопасности от Вашингтона. На это указал спецпосланник президента США Джаред Кушнер в интервью ведущему подкаста MD MEETS, главе медиаконцерна Axel Springer Маттиасу Дёпфнеру.

По словам американского переговорщика, прежде всего сам Трамп должен определить, отвечает ли предоставление гарантий Украине национальным интересам Соединённых Штатов. Только после этого можно говорить о готовности Вашингтона взять на себя подобные обязательства.

«Во-первых, президент Трамп должен определить, отвечает ли предоставление гарантий безопасности американским интересам. Во-вторых, Зеленский, как можно предположить, должен уважительно и доброжелательно взаимодействовать с ним, чтобы узнать, готов ли президент Трамп на это пойти», — заявил Кушнер.

Он также отметил, что республиканец может рассмотреть вопрос о гарантиях для Киева при наличии подходящей архитектуры безопасности и соответствующих обстоятельств. Таким образом, речь пока идёт о возможности обсуждения таких обязательств, а не о принятом решении Вашингтона.

Ранее американский спецпосланник Джаред Кушнер назвал российского президента Владимира Путина гроссмейстером политики и исторической личностью. Кушнер отметил, что отношение к решениям Путина может быть как положительным, так и отрицательным, однако это не отменяет его исторической роли. Свои слова спецпосланник пояснил именно политическим масштабом российского лидера.