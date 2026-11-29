Украина готова остановить боевые действия на нынешней линии соприкосновения и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

По оценке Зеленского, президент России Владимир Путин не намерен отводить российские войска с занимаемых территорий. В связи с этим Киев предлагает прекратить боевые действия на текущих позициях и начать мирные переговоры. Такую инициативу украинский лидер назвал «очень большим компромиссом» со стороны Киева.

«Мы готовы к таким шагам — оставаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии столкновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом», — поведал Зеленский.