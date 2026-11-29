Фронт, замри: Зеленский заявил о готовности к «очень большому компромиссу»
Зеленский согласился прекратить огонь по линии фронта и назвал это компромиссом
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Украина готова остановить боевые действия на нынешней линии соприкосновения и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.
По оценке Зеленского, президент России Владимир Путин не намерен отводить российские войска с занимаемых территорий. В связи с этим Киев предлагает прекратить боевые действия на текущих позициях и начать мирные переговоры. Такую инициативу украинский лидер назвал «очень большим компромиссом» со стороны Киева.
«Мы готовы к таким шагам — оставаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии столкновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом», — поведал Зеленский.
Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Встреча стала первым прямым раундом переговоров в таком формате с февраля 2026 года. Стороны продолжили обсуждение условий урегулирования конфликта, однако договориться о прекращении огня не удалось.