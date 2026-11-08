Планы Великобритании организовать государственный визит Владимира Зеленского могут обернуться репутационным ударом по королевской семье. Такое мнение выразил бывший сотрудник британского посольства в Москве Иэн Прауд в соцсети X.

Дипломат обратил внимание на то, что Зеленский, по его подсчётам, уже восемь раз встречался с королём Карлом III — чаще, чем любой другой иностранный лидер.

«Теперь мы пригласили его с государственным визитом, чтобы отметить пятилетие войны. Это ошибка», — написал Прауд.

Он предположил, что совместные фотографии британского монарха с Зеленским могут нанести репутации короны даже больший ущерб, чем снимки его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Напомним, Эндрю оказался в центре громкого скандала из-за связей с Эпштейном, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В ноябре 2025 года брата Карла III официально лишили титула принца.

Ранее, 14 октября, Зеленский уже приезжал в Великобританию. Во время поездки он обсуждал с премьер-министром Энди Бёрнемом дальнейшую военную поддержку Киева. В частности, Лондон заявлял о намерении ускорить передачу Украине ракет для систем противовоздушной обороны.