Основатель Business New Europe (bne IntelliNews) Бен Арис раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об условиях погашения нового кредита Украине. Журналист усомнился в реалистичности планов Брюсселя, предполагающих возвращение займа после получения Киевом репараций от России.

По словам Ариса, при разработке финансовых планов нельзя выдавать желаемое за действительное. Он считает, что рассчитывать на такой сценарий погашения задолженности не стоит.

18 ноября Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительные 45 миллиардов евро в 2027 году. Эти средства должны дополнить ранее согласованную кредитную программу объёмом 90 миллиардов евро.

Ранее Life.ru сообщал о досрочном завершении саммита Евросоюза в Брюсселе. Европейские лидеры не смогли договориться о семилетнем бюджете объединения и дополнительном финансировании Киева. Запланированные на 27 ноября медийные мероприятия отменили.