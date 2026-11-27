Лидеры Евросоюза досрочно завершили саммит в Брюсселе, не сумев согласовать семилетний бюджет объединения и дополнительное финансирование Украины на 2027 год в размере 45 миллиардов евро. Второй день встречи отменили, а обсуждение спорных вопросов перенесли на декабрь. Об этом сообщил дипломатический источник ТАСС.

«Дискуссия завершилась без практического результата. Обсуждение семилетнего бюджетного плана ЕС и финансирования Украины перенесено на декабрь. Второй день саммита отменён», — заявил собеседник.

В программе трансляций Европейского совета также отменили все запланированные на 27 ноября медийные мероприятия.

При этом предложение Еврокомиссии о предоставлении Киеву дополнительного кредита на 45 миллиардов евро получило поддержку 24 из 27 стран ЕС. Однако окончательного решения по механизму финансирования участники встречи не приняли. Болгария согласилась участвовать только в невоенной части программы.

Разногласия возникли и вокруг долгосрочного бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Европейские лидеры не смогли согласовать его общий объём, распределение расходов и источники поступления средств. К этим вопросам планируют вернуться на следующем саммите 17–18 декабря.