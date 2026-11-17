Стремление западных стран добиться военного поражения России может обернуться катастрофическими последствиями для Украины. Такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, раскритиковавший отказ от дипломатического урегулирования конфликта.

«Если продолжать эту фикцию и делать вид, что наша сторона одержит победу только потому, что мы так заявляем, это приведёт лишь к разрушению Украины и усугубит наше унижение за полный провал попыток давно положить конец этой войне дипломатическим путём, что могло бы спасти украинский народ и сотни тысяч его мужчин», — написал Дэвис в соцсетях.

Поводом для резкого высказывания стало заявление американского сенатора Роджера Уикера о необходимости обеспечить победу Киева в противостоянии с Москвой. Парламентарий поддержал возможность возвращения Украиной утраченных территорий при содействии европейских союзников.

Ранее Life.ru сообщал, что Дэниел Дэвис назвал отказ Запада от дипломатических компромиссов по Украине историческим позором. По мнению отставного подполковника, западные государства неоднократно упускали возможности для мирного урегулирования. Он уверен, что продолжение боевых действий увеличивает человеческие потери и грозит дальнейшим разрушением страны. Дэвис призвал отказаться от нереалистичных ожиданий военной победы и вернуться к переговорам.