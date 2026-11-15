Украина может столкнуться с неожиданным военным коллапсом, после которого её военнослужащие начнут складывать оружие. Такой прогноз сделал депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург в беседе с бывшим британским дипломатом Иэном Праудом.

«Крах всегда происходит внезапно, в один день. Коллапс в войне наступает неожиданно. Украинцы в какой-то момент сложат оружие», — заявил политик.

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ продолжают наступление на нескольких направлениях в зоне СВО. По данным военных корреспондентов на 15 ноября, российские подразделения продвинулись в Запорожской и Харьковской областях. Также сообщалось о сложностях с логистикой и переброской резервов ВСУ на отдельных участках фронта. При этом украинская сторона продолжает оказывать сопротивление, а боевые действия не прекращаются.