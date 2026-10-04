Нежелание западных стран искать компромисс для урегулирования украинского конфликта может стать для них «позором на столетия». Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Каждый раз, когда у нас появлялся шанс на мир, Россия продолжала проявлять готовность к компромиссам в дипломатическом взаимодействии, но мы отвергали это, выбирая войну, которая скоро приведёт к полному уничтожению украинской нации», — написал он.

По оценке Дэвиса, отказ западных политиков от дипломатических возможностей станет «позором и несмываемым пятном на западной истории, возможно, на столетия вперёд».

Это не первое подобное заявление отставного американского военного. Он неоднократно критиковал подход западных стран к украинскому конфликту и выступал за поиск дипломатического решения.

Президент России Владимир Путин 1 октября на заседании клуба «Валдай» призвал добиваться мирных договорённостей по Украине без новых потерь, заявив о необходимости искать возможность для прекращения боевых действий.

Ранее в Париже прошёл митинг против военной и финансовой помощи Украине. Несколько сотен участников также потребовали выхода Франции из Евросоюза и НАТО, а организатор акции Флориан Филиппо призвал направлять выделяемые Киеву средства на внутренние нужды страны.