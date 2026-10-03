«Мы старшие, а вы подчиняйтесь»: Медведев описал отношение Запада к миру

Западные страны по-прежнему выстраивают отношения с другими государствами на основе колониальных представлений, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он сказал в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

По его словам, одной из ключевых задач новой архитектуры международной безопасности должен стать отход от однополярной модели принятия решений и системы неоколониальных отношений.

«Западные страны ведут себя с другими государствами, в том числе и с государствами глобального Юга, по-прежнему на основе колониальных представлений: „Мы старшие. Мы сильные, мы развитые, а вы должны нам подчиняться», — заявил Медведев.

Он отметил, что альтернативой такой модели должна стать многополярная и, по его выражению, «многоцветная» картина мира.

По словам зампреда Совбеза, Россия вместе с партнёрами продвигает этот подход в том числе в рамках ШОС и БРИКС. Именно формирование многополярного мира Медведев назвал ключевым направлением.

Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в сентябре заявил, что прежняя однополярная модель уходит в прошлое. Глава государства выступил против деления мира на западный «сад» и остальные «джунгли».