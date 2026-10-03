«Мир устал от западного порядка»: Медведев назвал главный урок конфликта на Ближнем Востоке

Ключевой урок ближневосточного конфликта заключается в необходимости ухода от однополярного мироустройства к многополярности. Такое мнение зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

По его словам, произошедшее на Ближнем Востоке показало усталость значительной части мира от решений, которые западные страны принимают в одностороннем порядке.

«Мир устал от однополярного характера целого ряда решений, которые принимают западные страны. От навязывания ими так называемого порядка, основанного на правилах — то есть их собственного порядка», — заявил Медведев.

Он считает, что дальнейшее устройство международных отношений должно учитывать позиции разных государств, а не строиться вокруг решений одной страны или группы стран.

Медведев назвал движение к многополярности главным выводом из событий этого года на Ближнем Востоке.

«Таков ключевой урок», — резюмировал он.

1 октября Владимир Путин заявил на заседании клуба «Валдай», что мировой порядок не должен сводиться к противостоянию двух или нескольких центров силы и должен быть многополярным. По словам президента, такая система будет гораздо сложнее мира, разделённого на несколько крупных блоков. При этом её принципиальным отличием должно стать внимание к интересам всех государств, а не только крупнейших держав.