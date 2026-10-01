Путин: Мир не может быть биполярным, он должен быть многополярным

Будущий мировой порядок не должен сводиться к противостоянию двух, трёх или четырёх центров силы. Он должен быть по-настоящему многополярным и учитывать интересы всех участников международных отношений. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Он не может быть биполярным, трёхполярным, четырёхполярным. Он должен быть разнообразным, именно многополярным», — сказал президент.

По словам Путина, такая система будет гораздо сложнее мира, разделённого на несколько крупных блоков. При этом её принципиальным отличием должно стать внимание к интересам всех государств, а не только крупнейших держав. Одним из ключевых принципов будущего миропорядка российский лидер назвал неделимую безопасность.

«Безопасность одних не может быть достигнута за счёт безопасности других», — подчеркнул Путин.

По его мнению, именно этот принцип должен стать одним из «краеугольных камней» новой международной системы.

Ранее Путин заявил, что по мере ухода от западной гегемонии мировая система будет постепенно двигаться к более стабильному и многополярному порядку.