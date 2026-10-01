Путин призвал добиваться мирных договорённостей по Украине без новых потерь

Президент России Владимир Путин призвал стремиться к мирным договорённостям по Украине, чтобы избежать новых потерь с обеих сторон. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Возможность прекращения боевых действий глава государства связал с согласием западных стран и Украины на условия, приемлемые и для России.

«Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжёлые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул необходимость договорённостей в гуманитарной сфере. Среди вопросов, которые они должны учитывать, он назвал русский язык и отношение к православной церкви.

Между тем, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не стала ближе к возобновлению переговоров. По его словам, европейские страны также не приблизились к диалогу и продолжают мешать возвращению к переговорному процессу. Представитель Кремля ответил так на вопрос о том, как за последний год изменилась ситуация вокруг возможных переговоров.