Песков прокомментировал предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин регулярно информирует казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ситуации в зоне СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение Астаны заморозить боевые действия на Украине.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва дорожит стратегическим партнёрством с Казахстаном и высоко ценит отношения между руководителями двух государств. По его словам, доверительный характер их общения позволяет затрагивать даже наиболее сложные международные вопросы.

«Каждый раз президент Путин использует встречи, для того чтобы доводить до казахстанского партнёра последнюю информацию о положении дел специальной военной операции», — пояснил Песков.

Поводом для комментария стало заявление Токаева, сделанное 29 сентября на пресс-конференции в Берлине. Казахстанский лидер предложил приостановить боевые действия, чтобы создать условия для дипломатических переговоров. При этом он признал, что немедленное прекращение конфликта в нынешних обстоятельствах нереалистично. Токаев также положительно оценил деятельность Путина, назвав его выдающимся государственным деятелем.