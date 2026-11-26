Германия готовится к возможному военному столкновению с Россией, наращивая расходы на перевооружение. Такое мнение высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя планы Берлина вложить сотни миллиардов евро в развитие армии.

«Германия планирует потратить 400 млрд евро в ближайшие годы, чтобы перестроить свою военную мощь. Это крупнейшее перевооружение Германии со Второй мировой войны. Это явный сигнал того, что Германия готовится к войне против России», — написал политик в социальной сети X.

Ранее Мема уже призывал европейских политиков выступить против масштабного наращивания военных расходов. По его мнению, подготовка к возможному противостоянию с Россией способна привести к катастрофическим последствиям и изменить баланс безопасности в Европе.

Между тем Берлин объясняет увеличение военного бюджета необходимостью укрепить обороноспособность страны и выполнить обязательства перед НАТО. Согласно проекту бюджета Германии, в 2026 году на оборону предусмотрено около 82,7 млрд евро из основного бюджета и ещё 25,5 млрд евро из специального фонда бундесвера.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Германии направить сотни миллиардов евро на перевооружение. Берлин намерен существенно увеличить военные расходы и расширить возможности бундесвера.