Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обвинил европейских политиков в разжигании украинского конфликта после того, как Германия и Великобритания выступили против критики Пентагона в адрес ВСУ. По его мнению, позиция европейских союзников расходится с усилиями администрации Дональда Трампа по мирному урегулированию.

«Пока президент Трамп и его команда стремятся к миру на Украине, европейские разжигатели войны предсказуемо продолжают разжигать войну», — написал глава РФПИ в соцсети X.

Поводом для его реакции стал спор между Вашингтоном, Берлином и Лондоном о результативности украинских атак на российскую территорию. Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби ранее усомнился в эффективности ударов ВСУ вглубь России, в том числе по нефтяной инфраструктуре и коммерческим складам.

Американский чиновник считает, что подобные операции не приближают завершение конфликта и не мешают продвижению российских войск на фронте. Более того, по его оценке, атаки на гражданские объекты способны лишь укрепить решимость российского общества и готовность Москвы к дальнейшей эскалации.

С такой оценкой не согласился министр обороны Германии Борис Писториус. Он назвал критику ударов по стратегическим целям в России глупой и предложил вместо этого сосредоточить внимание на российских атаках по украинской энергетической и коммунальной инфраструктуре.

Позицию Берлина поддержал британский министр обороны Уэс Стритинг. По его мнению, украинские удары ослабляют российский военный потенциал и позволяют Киеву выиграть время. Как отмечает Reuters, разногласия вновь продемонстрировали различия в подходах Вашингтона и европейских союзников к ведению конфликта.

Ранее Life.ru рассказывал об участии Дмитриева в переговорах Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшихся 21 октября в Санкт-Петербурге. Одной из центральных тем встречи стало украинское урегулирование. Позднее, 11 ноября, глава РФПИ публично поблагодарил Уиткоффа и Джареда Кушнера за продвижение мирного плана Трампа. Российский представитель выразил уверенность, что сторонники дипломатического решения смогут добиться успеха, несмотря на сопротивление противников переговоров.