Инфляция в России снизилась почти вдвое по сравнению с прошлым годом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«В прошлом году — 10,5%, а в этом году — шесть с небольшим. В два раза почти меньше, понимаете? Это результат? Да, это результат. Позитивный? Ну конечно» — сказал глава государства.

Снижение инфляции глава государства назвал позитивным результатом экономической политики. При этом Путин признал, что сложности в экономике сохраняются. Однако, по его оценке, макроэкономические показатели свидетельствуют об устойчивости финансовой системы и экономических институтов страны.

На этой же сессии Путин заявил, что экономические ошибки европейских стран могут привести к тяжёлым последствиям для них самих. Президент связал это с отказом от выгодных энергоресурсов и другими решениями, которые, по его оценке, снижают конкурентоспособность европейской экономики.