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Опубликовано 1 октября, 21:19

«Это результат»: Путин сравнил двузначную инфляцию прошлого года с нынешней

Путин: Инфляция в России снизилась почти вдвое — до 6%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Инфляция в России снизилась почти вдвое по сравнению с прошлым годом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«В прошлом году — 10,5%, а в этом году — шесть с небольшим. В два раза почти меньше, понимаете? Это результат? Да, это результат. Позитивный? Ну конечно» — сказал глава государства.

Снижение инфляции глава государства назвал позитивным результатом экономической политики. При этом Путин признал, что сложности в экономике сохраняются. Однако, по его оценке, макроэкономические показатели свидетельствуют об устойчивости финансовой системы и экономических институтов страны.

Путин назвал ложью заявления о национализации европейских активов в России
Путин назвал ложью заявления о национализации европейских активов в России

На этой же сессии Путин заявил, что экономические ошибки европейских стран могут привести к тяжёлым последствиям для них самих. Президент связал это с отказом от выгодных энергоресурсов и другими решениями, которые, по его оценке, снижают конкурентоспособность европейской экономики.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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