«Это страшно»: Вован и Лексус довели конгрессвумен США до паники шуткой о превращении в русского

Американская конгрессвумен Челли Пингри назвала страшной перспективу «превратиться в русского», которую в шутку описал её собеседник. Необычной реакцией представительницы Демократической партии поделились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) на своём RUTUBE-канале.

Пранкеры связались с членом Палаты представителей США, выдав себя за европейского политика. Во время беседы Пингри заявила, что демократы сделают всё возможное, чтобы помешать американскому президенту Дональду Трампу заключить мирное соглашение по Украине. Она также выступила за ужесточение антироссийских санкций и увеличение помощи Киеву.

Когда мнимый собеседник заговорил о необходимости продолжать боевые действия до последнего украинца, конгрессвумен согласилась и с этим утверждением. После обсуждения международной политики разговор неожиданно перешёл в абсурдную плоскость. Один из пранкеров принялся рассказывать о своём страхе перед Россией, который якобы дошёл до опасений однажды самому «стать русским».

«Это страшно», — подтвердила Пингри.

Затем собеседник продолжил жаловаться, что боится «думать как русские» и «делать всё как русские». Американский политик восприняла эти слова как рассказ об иностранном вмешательстве, назвав ситуацию крайне тревожной и серьёзной проблемой для развития страны.

«Это очень тревожно. И я уверена, вы знаете, вы усердно работаете, чтобы развивать свою страну, но такой уровень вмешательства должен очень усложнить ситуацию», — ответила она.

Когда пранкеры упомянули президента России Владимира Путина, собеседника тут же сменила тон и постаралась уйти от разговора. Она сослалась на то, что ей пора уже на другую встречу.

Под конец Вован и Лексус раскрыли свой розыгрыш, объявив, что вместо черногорского политика перед конгрессвумен теперь находятся двое русских парней. Они предложили ей присоединиться к русскому миру и перестать бояться. Завершилась беседа шутливым приглашением на вечеринку с российским олигархом и танцами.

Ранее Life.ru рассказывал о разговоре Вована и Лексуса с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером. По словам пранкеров, американский дипломат сообщил им, что вопрос возможного вступления Украины в НАТО обсуждался на закрытой встрече Бильдербергского клуба.