Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер говорил пранкерам Вовану и Лексусу, что судьбу Украины в НАТО решил Бильдербергский клуб. Об этом они рассказали ведущему RT Рику Санчесу.

По словам Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, во время разговора с ними Киссинджер заявил, что вопрос Украины обсуждался на закрытой встрече организации. Пранкеры утверждают, что на ней присутствовали некоторые лидеры западных стран.

Бильдербергский клуб — ежегодный закрытый форум, основанный в 1954 году для развития диалога между Европой и Северной Америкой. На его встречи приглашают около 120–150 политиков, бизнесменов, финансистов, учёных и представителей СМИ.

Киссинджер умер в ноябре 2023 года в возрасте 100 лет. В администрации президента Ричарда Никсона он занимал должности советника по национальной безопасности и государственного секретаря США.

Ранее Life.ru сообщал, что Кая Каллас оценила совокупную помощь Евросоюза Украине с начала конфликта более чем в 220 миллиардов евро. По словам главы евродипломатии, свыше 78 миллиардов евро из этой суммы пришлось на военную поддержку.