Президент России Владимир Путин лично и прямо во время праздничных мероприятий решил пригласить в Кремль детей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Изначально чаепитие не входило в программу Дня народного единства. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Президент прямо по ходу принял решение их пригласить на чаепитие. Это дети, отцы которых погибли на СВО. И для президента это святая тема, без преувеличений святая тема», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, глава государства предложил собрать всех ребят, с которыми успел пообщаться в праздничный день, если они ещё находились в Москве. Президент дал поручение организовать встречу, чтобы продолжить разговор уже в Кремле.

Чаепитие состоялось 4 ноября после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Во встрече также участвовали матери погибших военнослужащих и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Само чаепитие стало продолжением общения президента с детьми участников спецоперации. Как сообщал Life.ru, Путин пригласил в Кремль ребят, чьи отцы погибли при выполнении боевых задач. Встреча прошла в День народного единства после праздничных мероприятий на Красной площади. Теперь Песков раскрыл, что инициатива исходила непосредственно от главы государства.