Президент России Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Встреча состоялась в День народного единства после того, как глава государства пообщался с ребятами на Красной площади, кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин пригласил на чаепитие детей героев СВО. Видео © МАКС / Кремль. Новости

В чаепитии также приняла участие заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Ранее в этот день Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии участвовали представители религиозных конфессий, общественных и молодёжных организаций. После возложения цветов президент пообщался с детьми героев СВО. Затем глава государства пригласил ребят, чьи отцы погибли при выполнении боевых задач, продолжить беседу в Кремле за чашкой чая.