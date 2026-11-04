Путин назвал парки «Россия — моя история» важнейшим просветительским проектом
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Президент России Владимир Путин назвал мультимедийные исторические парки «Россия — моя история» одним из важнейших проектов в сфере просвещения и сохранения духовного наследия страны. По его словам, общая аудитория экспозиций уже превысила 30 миллионов человек. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
«На протяжении десяти лет фондом реализуется одно из важнейших общественных начинаний в сфере просвещения и сохранения духовного наследия — сеть парков «Россия — моя история», — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что проект продолжает расширяться и охватывает всё больше регионов страны. Сегодня действуют 26 исторических парков, в том числе на территориях, которые Москва считает воссоединёнными с Россией.
Ранее Владимир Путин отметил значение социальной архитектуры для повышения качества жизни россиян. Обращение президента прозвучало в рамках международной конференции, проходившей 23–24 октября в музейно-выставочном центре «Россия — моя история». Мероприятие объединило более 600 экспертов и учёных из 35 стран, включая Китай, США, Италию и Бразилию. Участники обсудили вопросы общественного развития, влияния технологий и социального неравенства.