У каждого россиянина есть своя малая родина, но большое Отечество у всех граждан страны одно. Об этом президент России Владимир Путин заявил на церемонии вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации, которая прошла в Кремле 4 ноября.

«Люди разных национальностей, культур, вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом, знают, что у каждого из нас есть, конечно, своя малая родина, но есть и общее, большое Отечество, оно у нас одно», — подчеркнул глава государства.