«Это то, о чём мы мечтали»: Мишустина впечатлил прозрачный дисплей NextAir
Мишустин восхитился почти полностью российскими дисплеями «Некс-Т»
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Премьер-министр России Михаил Мишустин высоко оценил разработки отечественной компании «Некс-Т», которая добилась практически стопроцентной локализации производства дисплеев. Глава правительства ознакомился с новинками на выставке форума «Сделано в России» 16 ноября.
«Это то, о чем мы когда-то мечтали. Очень классный экран!» — заявил Мишустин после знакомства с представленным оборудованием.
Особое внимание премьера привлёк практически прозрачный дисплей NextAir. На стенде также показали моноблок NextOne 32, ключевые компоненты которого, как и у другой представленной техники, выпускаются на российских предприятиях.
Ранее Life.ru сообщал, что российский авиадвигатель ПД-8 получил премию «Сделано в России — 2026» в научно-технологической номинации. Победителя определили по итогам открытого голосования среди семи отечественных разработок. Двигатель уже перешёл к серийному производству на предприятии «ОДК-Сатурн», а при его создании специалисты использовали 25 критических технологий, включая 17 впервые внедрённых решений.