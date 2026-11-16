Премьер-министр России Михаил Мишустин высоко оценил разработки отечественной компании «Некс-Т», которая добилась практически стопроцентной локализации производства дисплеев. Глава правительства ознакомился с новинками на выставке форума «Сделано в России» 16 ноября.

«Это то, о чем мы когда-то мечтали. Очень классный экран!» — заявил Мишустин после знакомства с представленным оборудованием.

Особое внимание премьера привлёк практически прозрачный дисплей NextAir. На стенде также показали моноблок NextOne 32, ключевые компоненты которого, как и у другой представленной техники, выпускаются на российских предприятиях.