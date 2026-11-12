Российский авиадвигатель ПД-8, предназначенный для замены иностранных силовых установок на «Суперджетах», стал победителем премии «Сделано в России — 2026». Разработку Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха отметили в номинации «Наука и технологии».

ПД-8 создавали для обновлённого пассажирского SJ-100 и самолёта-амфибии Бе-200. На взлётном режиме он развивает тягу восемь тонн, а за управление его работой отвечает электронная система. В конструкции использованы отечественные материалы и технологии.

Перед получением сертификата двигатель прошёл серию проверок. Его испытывали на специальных стендах, летающей лаборатории и непосредственно на «Суперджетах». Инженеры проверяли работу силовой установки при низких температурах, обледенении, боковом ветре и попадании воды.

Отдельным этапом стали 150-часовые испытания на максимальных режимах. В июне 2026 года ПД-8 получил сертификат типа, а в августе первые серийные экземпляры передали для установки на пассажирские самолёты.

Теперь разработка получила и общественное признание. Победителя премии «Сделано в России» выбирали читатели проекта «Сноб» открытым голосованием. В научно-технологической номинации за награду боролись семь проектов, включая разработки в области искусственного интеллекта, биотехнологий и спутниковой связи.

В ОДК подчеркнули, что создание нового двигателя потребовало совместной работы конструкторов, технологов, рабочих и испытателей. В корпорации назвали награду признанием труда специалистов, участвовавших в проекте.

Церемония вручения премии прошла 11 ноября в московском Театре имени Вахтангова. Конкурс «Сделано в России» проводится с 2012 года и охватывает проекты в сфере науки, культуры, бизнеса и общественной жизни.

Разработка ПД-8 уже перешла от испытаний к серийному выпуску. Как сообщал Life.ru 12 августа, производство отечественной силовой установки запустили на предприятии «ОДК-Сатурн». По словам гендиректора завода Ильи Конюхова, при создании двигателя применили 25 критических технологий, 17 из которых внедрили впервые. Помимо пассажирских «Суперджетов», ПД-8 планируют использовать на самолётах-амфибиях Бе-200.