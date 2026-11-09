Французские двигатели заменят российскими: На переделку «Суперджетов» выделили 2 млрд рублей
Старые «Суперджеты» переоснастят российскими двигателями за 2 млрд рублей
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Российским авиастроителям предстоит адаптировать прежние версии «Суперджета» к эксплуатации с отечественными двигателями ПД-8. Речь идёт о самолётах RRJ-95, которые уже находятся в эксплуатации и оснащены французскими силовыми установками SaM146. На переоборудование машин предусмотрели 2 млрд рублей, следует из материалов госзакупки, передаёт РИА «Новости».
Программа рассчитана не на выпуск новых самолётов, а на сохранение лётной годности уже построенного авиапарка. Использование французских двигателей со временем может стать проблемой из-за невозможности поддерживать их техническое состояние. В Минпромторге рассчитывают решить её за счёт перехода на российские силовые установки.
Однако поставить ПД-8 вместо SaM146 и вернуть самолёты в строй не получится без дополнительных изменений. В ОАК пояснили, что потребуется переработать системы, связанные с двигателем. Контракт заключён между Минпромторгом и ПАО «Яковлев», входящим в ОАК. Работы разделены на три этапа, а окончательный срок их выполнения установлен на 20 декабря 2028 года.
Ранее Life.ru писал, что сертификацию пассажирского самолёта МС-21 планируют завершить в середине 2027 года. Испытания проходят по графику. Раньше должен получить сертификат полностью импортозамещённый SJ-100, известный как «Суперджет». Завершить эту процедуру Росавиация рассчитывает в первом квартале 2027 года.
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