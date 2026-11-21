«Это только начало»: Иран показал подземный ракетный город и пригрозил США
Глава КСИР Вахиди посетил подземный ракетный город Ирана
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди посетил новый подземный ракетный комплекс Ирана и выступил с предупреждением в адрес противников Тегерана. Во время визита военные продемонстрировали новую двухракетную пусковую установку и заявили об усилении боевых возможностей страны. Кадры посещения объекта распространили государственные СМИ Исламской Республики.
Иран показал подземный ракетный город и пригрозил противникам. Видео © Iribnews
«То, что происходит с противником, — это только начало пути. Вы увидите унижение и бессилие противника, правда восторжествует над ложью», — заявил Вахиди. Его высказывание приводит иранское агентство Tasnim.
Вместе с главнокомандующим подземный объект осмотрел руководитель аэрокосмических сил КСИР бригадный генерал Сейед Маджид Мусави. Военачальникам представили сведения о боеготовности подразделений и последних разработках иранской ракетной программы.
Ранее Life.ru сообщал об открытии нового секретного ракетного города КСИР. На представленных кадрах были видны подземные тоннели с ракетами и пусковыми установками. В церемонии участвовали начальник Генерального штаба ВС Ирана Али Абдоллахи и командующий аэрокосмическими силами Маджид Мусави.