Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди посетил новый подземный ракетный комплекс Ирана и выступил с предупреждением в адрес противников Тегерана. Во время визита военные продемонстрировали новую двухракетную пусковую установку и заявили об усилении боевых возможностей страны. Кадры посещения объекта распространили государственные СМИ Исламской Республики.

Иран показал подземный ракетный город и пригрозил противникам. Видео © Iribnews

«То, что происходит с противником, — это только начало пути. Вы увидите унижение и бессилие противника, правда восторжествует над ложью», — заявил Вахиди. Его высказывание приводит иранское агентство Tasnim.

Вместе с главнокомандующим подземный объект осмотрел руководитель аэрокосмических сил КСИР бригадный генерал Сейед Маджид Мусави. Военачальникам представили сведения о боеготовности подразделений и последних разработках иранской ракетной программы.