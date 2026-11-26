НАТО и европейские страны, по оценке бывшего премьер-министра России Сергея Степашина, ведут прокси-войну против РФ. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Председатель Императорского православного палестинского общества считает, что происходящее уже выходит за рамки специальной военной операции. Кроме того, по его словам, противники России пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны. Залогом успеха в этом противостоянии Степашин назвал единство её народов.

XXVIII Всемирный русский народный собор проходит 25–26 ноября в храме Христа Спасителя в Москве. Главной темой мероприятия в этом году стало единство народа и духовный суверенитет как основа развития России.

Само общественное объединение было создано в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. Среди его основных задач — укрепление российской государственности и развитие взаимодействия РПЦ с другими традиционными конфессиями страны.

Ранее зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер также назвал украинский конфликт прокси-войной. Он указал на роль европейских стран в финансировании и вооружении Киева.