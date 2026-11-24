Журналистка и блогер Надежда Стрелец призвала руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) обратить внимание на качество судейства в матчах воронежского «Факела». По её мнению, команда регулярно сталкивается со спорными решениями арбитров, а происходящее уже выходит за рамки допустимого.

«Я ни с кем поссориться в этой индустрии не боюсь, поэтому скажу, что реально беспокоит футбольных фанатов», — заявила Стрелец.

Особое возмущение журналистки вызывает тенденция к назначению пенальти за минимальные контакты между футболистами. По её мнению, система видеопомощи арбитрам (VAR) вместо исправления очевидных ошибок всё чаще становится инструментом поиска нарушений, которых первоначально не заметил даже главный судья встречи.

Стрелец подчеркнула, что её позиция обусловлена не только симпатией к родному Воронежу. Журналистка считает, что количество спорных решений в отношении «Факела» должно стать поводом для вмешательства руководства РПЛ и судейского департамента.

«В их ворота ставят пенальти по поводу и без. И дело не в том, что я из Воронежа и переживаю за своих. Это уже просто неприлично», — возмутилась она.

Ранее Надежда Стрелец заступилась за Криштиану Роналду. По её словам, величие футболиста заключается в том, что он прошёл через хейт и не сломался.