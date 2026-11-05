В момент публикации своего поста Стрелец отметила, что под прощальным обращением CR7 не увидела комментариев действующих игроков сборной Португалии, тогда как Винисиус написал португальцу: «Навсегда номер один». Позже под публикацией Роналду появились и другие реакции футболистов, в том числе бывших и нынешних игроков сборной.

Для Стрелец эта короткая фраза Винисиуса стала поводом провести параллель между двумя звёздами мадридского «Реала».

По её мнению, и Роналду, и Винисиус в разные периоды карьеры сталкивались с огромным общественным давлением и жёсткой критикой. При этом журналист считает, что особенность CR7 заключается именно в том, что он смог годами существовать в такой атмосфере, продолжая ставить рекорды и оставаться одним из ведущих футболистов мира.

«Величие Криша в том, что он не просто поставил все рекорды мира, а в том, что он прошёл самый неадекватный хейт в мире и не сломался», — написала Стрелец.

Отдельно она поддержала Винисиуса, который в последние годы также регулярно сталкивается с оскорблениями и давлением со стороны болельщиков и СМИ.

Стрелец выразила надежду, что бразилец сумеет справиться с происходящим, а завершила публикацию ожиданием ещё одного достижения Роналду — тысячного официального гола.

Сам Винисиус действительно оставил под прощальным постом CR7 фразу «Навсегда номер один». Неймар ограничился ещё более коротким определением — «Легенда».

Роналду завершил карьеру в сборной Португалии после 23 лет выступлений, 234 матчей и 146 голов. В своём обращении он заявил, что пришло время передать футболку с седьмым номером следующему поколению.