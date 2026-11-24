Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка назвал неприемлемым российское видение будущей архитектуры европейской безопасности. Особое недовольство дипломата вызвали сообщения о предполагаемом требовании выхода Финляндии из НАТО и возвращении к военной конфигурации альянса образца 1997 года. Об этом он заявил во время визита в Лондон, сообщает чешское агентство ČTK.

По словам Мацинки, у Москвы есть собственное представление о том, как должна быть устроена система безопасности на европейском континенте. Однако предложенный российской стороной подход он считает неприемлемым.

«Тезис о том, что Финляндия должна выйти из НАТО, и мы должны вернуться к периоду до 1997 года, — это уже слишком», — заявил министр.

При этом глава чешской дипломатии подчеркнул, что европейским государствам недостаточно просто отвергать российские инициативы. По его мнению, Европа должна самостоятельно сформулировать предложения о будущей системе безопасности после окончания конфликта на Украине.

Ранее Москва неоднократно выступала за пересмотр системы европейской безопасности. В декабре 2021 года российская сторона предложила юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения и ограничить размещение дополнительных сил и вооружений альянса в Европе по сравнению с уровнем 1997 года.

Вместе с тем информацию о требовании исключить Финляндию из НАТО российские власти опровергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 ноября заявил, что подобные условия на переговорах не выдвигались. Президент Финляндии Александр Стубб также сообщил, что никогда не слышал таких требований от представителей России.