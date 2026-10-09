«Это вообще элементарно»: Раскрыт способ уничтожения украинских мостов без риска для авиации

Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв прокомментировал удары ВС России по мостам на Украине, отметив, что быстрое разрушение переправ было бы значительно проще при полном господстве в воздухе. По его словам, у противника сохранились средства ПВО, поэтому российская авиация действует осторожно, хотя применение трёхтонных планируемых бомб позволило бы «элементарно просто» уничтожить даже качественные советские мосты.

Эксперт в беседе с «Царьградом» подчеркнул, что многие из этих сооружений уже находятся в аварийном состоянии, что снижает порог их устойчивости к ударам. Гурулёв указал, что ключевым фактором успеха является концентрация ударов в одну точку.

Он выразил уверенность, что 20–50 попаданий беспилотников «Герань» достаточно для разрушения путепровода, что компенсирует временное отсутствие возможности массированного применения тяжёлой авиации. Такая тактика позволяет наносить системный ущерб инфраструктуре, не подвергая риску пилотов и дорогостоящие самолёты, одновременно истощая ресурсы украинской ПВО, вынужденной расходовать ракеты на перехват относительно дешёвых дронов.

А ранее подполье заявило о проблемах украинских силовиков после ударов по мостам Киева. Как оказалось, повреждение переправ отразилось на служебном движении, переброске подразделений, снабжении, патрулировании и перемещении техники.