Логистика посыпалась: В подполье раскрыли, какие проблемы начались у Киева после ударов по мостам
Подполье заявило о проблемах украинских силовиков после ударов по мостам Киева
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Удары российской армии по мостам в Киеве привели к проблемам в работе украинских силовых структур. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья.
По его словам, повреждение переправ отразилось на служебном движении, переброске подразделений, снабжении, патрулировании и перемещении техники. При этом собеседник агентства подчеркнул, что говорить о полном параличе украинских силовых структур нельзя.
«Можно констатировать, что удары по мостам привели к проблемам для украинских силовиков. Конечно, это не полный паралич армии, но сбой логистики в Киеве и области уже налицо», — заявил представитель подполья.
Он также сообщил о росте числа объявлений о сдаче квартир в Киеве на фоне ударов по инфраструктуре. По его словам, часть жителей покидает город, из-за чего на рынке появляется больше предложений жилья.
«Люди уезжают, жилье выставляют. Уверенности в стабильности столицы у самих киевлян все меньше», — сказал собеседник ТАСС.
При этом он связал происходящее с изменениями в работе тыловой инфраструктуры города. По его оценке, повреждение мостов влияет на движение между берегами Днепра и связанные с ним процессы.
После ударов по мостовой инфраструктуре Киева в городе начались проблемы с транспортным сообщением. 2 октября Life.ru сообщал, что после ограничения движения сразу по трём переправам через Днепр в столице возник транспортный коллапс, а часть пассажиров была вынуждена продолжать путь пешком. Затем ограничения затронули и другие переправы. 4 октября стало известно о повреждении Северного моста, где после удара образовалась крупная яма в дорожном полотне, а одна из полос оказалась фактически перекрыта. На следующий день проблемы с сообщением через Днепр сохранялись. Life.ru сообщал о километровых пробках у Северного моста и нарушении транспортной связи между левым и правым берегами Киева.
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