Логистика посыпалась: В подполье раскрыли, какие проблемы начались у Киева после ударов по мостам

Удары российской армии по мостам в Киеве привели к проблемам в работе украинских силовых структур. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья.

По его словам, повреждение переправ отразилось на служебном движении, переброске подразделений, снабжении, патрулировании и перемещении техники. При этом собеседник агентства подчеркнул, что говорить о полном параличе украинских силовых структур нельзя.

«Можно констатировать, что удары по мостам привели к проблемам для украинских силовиков. Конечно, это не полный паралич армии, но сбой логистики в Киеве и области уже налицо», — заявил представитель подполья.

Он также сообщил о росте числа объявлений о сдаче квартир в Киеве на фоне ударов по инфраструктуре. По его словам, часть жителей покидает город, из-за чего на рынке появляется больше предложений жилья.

«Люди уезжают, жилье выставляют. Уверенности в стабильности столицы у самих киевлян все меньше», — сказал собеседник ТАСС.

При этом он связал происходящее с изменениями в работе тыловой инфраструктуры города. По его оценке, повреждение мостов влияет на движение между берегами Днепра и связанные с ним процессы.