Уничтожение моста через реку Оскол способно серьёзно нарушить снабжение украинских подразделений на Купянском направлении. Потеря важной переправы затруднит переброску подкреплений, вооружения и проведение ротаций. Об этом военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Абзацу».

По словам специалиста, мост играл значительную роль в обеспечении украинской группировки. Через него доставляли военные грузы, беспилотники и другие необходимые средства, а также осуществляли замену личного состава.

«Уничтожение мостов позволяет в значительной степени ухудшить положение украинских военных», — подчеркнул Кнутов.

Эксперт предположил, что подобные удары могут быть частью тактики, направленной на нарушение транспортного сообщения между отдельными подразделениями ВСУ. Особенно заметные последствия вывод переправ из строя способен вызвать в районах, где реки и другие естественные препятствия ограничивают возможности перемещения.

При этом Кнутов не ожидает, что разрушение одного моста приведёт к кардинальному изменению обстановки на всей линии боевого соприкосновения, протяжённость которой превышает тысячу километров.

Однако непосредственно на Купянском участке последствия могут оказаться существенными. По мнению аналитика, ухудшение логистики создаст дополнительные трудности для украинской обороны и потенциально улучшит положение российских подразделений.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении автомобильного моста через реку Оскол в районе Петровки на Купянском направлении. По данным Минобороны РФ, наши войска нанесли по переправе ракетный удар, а разведывательный беспилотник зафиксировал повреждение и частичное обрушение конструкции. Как утверждает ведомство, движение военной техники по этому маршруту стало невозможным.