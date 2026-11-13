Публицист и блогер Евгений Понасенков поделился необычной теорией о человеческой ценности. По его мнению, одни люди рождаются «дешёвками», а другие — «драгоценностями», и изменить это практически невозможно. Своими рассуждениями он поделился в интервью проекту «Беспощадный пиарщик».

Во время беседы интервьюер задала Понасенкову прямой вопрос: как человеку не стать «дешёвкой»? Ответ маэстро оказался категоричным.

«Это врождённое! Кто-то дешёвый, кто-то дорогой. Кто-то родился дешёвкой — он может только ещё терять в цене. А кто родился драгоценностью, тот украшается, оформляется, полируется, приобретает» — заявил публицист.

Ведущая поинтересовалась, как же определить, кто относится к первой категории, а кто ко второй. Понасенков ответил, что способен распознать это сразу.

«Я это вижу сразу», — заверил он.

Тогда интервьюер уточнила, можно ли обратиться к нему за такой оценкой. Маэстро подтвердил, но предупредил, что услуга будет стоить дорого.

«Конечно! Но это тоже недёшево стоит. Если вы не дешёвка, вы можете обратиться ко мне, чтобы узнать, дешёвка ли вы. Вот видите, какой вопрос получается! Но очень логично. Обратите внимание, очень логично», — заключил Понасенков.

Подобная риторика давно стала частью публичного образа блогера. Его высказывания о «дешёвках», наряду с фразой «Переиграл и уничтожил», разошлись по соцсетям и превратились в интернет-мемы.