Не мем, а статья: В Сибири студента оштрафовали за шутку с Понасенковым в форме нациста

Шутка о якобы попавшем в российский плен историке Евгении Понасенкове оказалась среди публикаций, за которые оштрафовали 19-летнего студента Сибирского федерального университета в Красноярске. Молодому человеку назначили наказание в размере 1,5 тысячи рублей за демонстрацию запрещённой символики, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идёт об Артёме С., дело которого 9 октября рассмотрел Свердловский районный суд Красноярска. По данным журналистов, поводом стали шесть публикаций на его странице во «ВКонтакте», содержавших нацистскую символику.

Одна из них появилась ещё в апреле 2022 года. Студент репостнул запись из юмористического сообщества с подписью «В плен ВС РФ был захвачен солдат ВСУ Евгений Понасенков». К посту прилагалось изображение историка в нацистской форме.

В материалах дела также фигурировал пост от 1 сентября 2021 года. На картинке был изображён немецкий солдат с надписью «Снова в Рейх! Польское наступление не остановить».

В суде студент признал вину и раскаялся. В итоге его привлекли к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ, предусматривающей наказание за публичную демонстрацию нацистской и экстремистской символики.

Ранее Life.ru рассказывал о другом студенте, который получил пять суток ареста после шутки с именем Адольфа Гитлера. В Нижнем Тагиле 18-летний молодой человек оформил заказ еды под именем нацистского диктатора. При разбирательстве выяснилось, что он также публиковал запрещённые изображения в соцсетях.

В сентябре Life.ru писал о заключённом московского СИЗО «Бутырка», которого оштрафовали после жалобы сокамерников. Поводом стали татуировки с символикой запрещённого экстремистского движения. После экспертизы мужчине назначили штраф в две тысячи рублей.