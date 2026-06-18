18-летнего «Адольфа Гитлера» арестовали в Нижнем Тагиле
Студента-шутника из Тагила арестовали за заказ еды под именем «Адольф Гитлер»
Обложка © пресс-служба МВД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле суд вынес решение в отношении 18-летнего местного жителя Тимофея Вахонина, который сделал заказ на имя Адольфа Гитлера. Информацией делится пресс-служба судов общей юрисдикции Свердловской области. Свою вину молодой человек уже признал.
Задержание Вахонина. Видео © пресс-служба МВД по Свердловской области
«В качестве административного наказания Вахонину назначен арест сроком на 5 суток», — говорится в решении Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
В ходе судебного процесса также выяснилось, что студент размещал в Сети запрещённые нацистские символы. В частности он рисовал их на парте и фото размещал на своей странице в соцсети. Позже подозреваемый удалил снимки. На суде Вахонин пытался доказать, что не понимал преступность своих действий.
Напомним, в Нижнем Тагиле 18-летний студент оформил заказ на фудкорте торгового центра «Депо», указав имя Адольф Гитлер. Полиция задержала нарушителя. В объяснениях молодой человек заявил, что не является сторонником нацистской идеологии и не осознавал последствий своего действия. Он также заверил, что подобное больше не повторится. В отношении него возбуждено административное дело по статье 20.3 КоАП РФ о пропаганде нацизма.
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