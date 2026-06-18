18-летнего «Адольфа Гитлера» арестовали в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле суд вынес решение в отношении 18-летнего местного жителя Тимофея Вахонина, который сделал заказ на имя Адольфа Гитлера. Информацией делится пресс-служба судов общей юрисдикции Свердловской области. Свою вину молодой человек уже признал.

В ходе судебного процесса также выяснилось, что студент размещал в Сети запрещённые нацистские символы. В частности он рисовал их на парте и фото размещал на своей странице в соцсети. Позже подозреваемый удалил снимки. На суде Вахонин пытался доказать, что не понимал преступность своих действий.