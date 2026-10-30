Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 12:35

«Это всё, что я хотел сказать»: Кремль перестал принимать в расчёт слова Каллас

Песков не считает особым знаком слова Каллас об усталости Европы от помощи Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не придавать большого значения словам главы евродипломатии Каи Каллас, которая внезапно призналась, что в Европе устали поддерживать Киев. Об этом Песков заявил в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Песков высказался о словах Каллас. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Ну, заявления Каллас вообще не надо считать знаком. Наверное, это всё, что я хотел сказать по данному вопросу», — подчеркнул представитель Кремля.

Макгрегор обвинил Каллас в исторической обиде на Россию за победу СССР
Макгрегор обвинил Каллас в исторической обиде на Россию за победу СССР

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас во время публичной дискуссии в Монреальском университете заявила, что европейцы всё сильнее устают от затянувшегося конфликта на Украине, а властям становится сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева.

Больше новостей о решениях европейских лидеров, международных отношениях и конфликте на Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Кая Каллас
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar