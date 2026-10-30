«Это всё, что я хотел сказать»: Кремль перестал принимать в расчёт слова Каллас
Песков не считает особым знаком слова Каллас об усталости Европы от помощи Киеву
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не придавать большого значения словам главы евродипломатии Каи Каллас, которая внезапно призналась, что в Европе устали поддерживать Киев. Об этом Песков заявил в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Песков высказался о словах Каллас. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Ну, заявления Каллас вообще не надо считать знаком. Наверное, это всё, что я хотел сказать по данному вопросу», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас во время публичной дискуссии в Монреальском университете заявила, что европейцы всё сильнее устают от затянувшегося конфликта на Украине, а властям становится сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева.
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