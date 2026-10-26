Москва рассчитывает, что новые политические силы у власти в Сербии будут развивать отношения с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества после сербских выборов.

«Что касается новой политической силы, которая придёт к власти, хотим выразить надежду, что её действия будут также конструктивно направлены на дальнейшее развитие отношений и что эти новые политические силы будут понимать, что сотрудничество с Россией — в интересах Сербии. Это приносит выгоду Сербии, это выгодно ей», — сказал представитель Кремля.

Вопрос касался в том числе планов студенческого движения по европейской интеграции и возможного пересмотра сотрудничества Москвы и Белграда.

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Вучич признал поражение своей коалиции на досрочных парламентских выборах 25 октября. Победу одерживает оппозиционный «Студенческий список» — группа, созданная на фоне массовых протестов против правительства. Эту коалицию возглавляет кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович.